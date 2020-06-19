В Грузии разрешили "приключенческий" спорт, семинары и тренинги под открытым небом

В Грузии в рамках очередного ослабления карантина разрешили проводить некоторые образовательные и спортивные мероприятия, если они проходят под открытым небом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия онлайн", такое решение сегодня приняли на заседании межведомственного координационного совета правительства.

Правительство разрешило возобновить занятия "приключенческими" видами спорта, такими как рафтинг, каякинг и подобные воздушные или наземные виды спорта, а также семинары и тренинги - если они проходят на открытом воздухе.

При этом участники обязаны соблюдать общие меры безопасности - соблюдать безопасную дистанцию ​​и надевать маску, находясь рядом с другими людьми.

Напомним, с 8 июня в стране восстановили пассажирское транспортное сообщение между городами, начали работать гостиницы и пункты обмена валюты, ресторанам разрешили принимать посетителей не только на летних площадках. С 15 июня возобновились железнодорожные перевозки.

За последние сутки в стране обнаружили два новых случая коронавируса. Число подтвержденных случаев с начала эпидемии выросло до 895. Из них умерли 14, выздоровели - уже 741 человек.