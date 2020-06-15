Грузія відновила залізничне сполучення

В Грузії з 15 червня відновилося залізничне сполучення, зупинене через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости Грузии".

Грузинська залізниця заявляє, що компанія готова забезпечити безпечне перевезення пасажирів і виконання регуляцій, встановлених міністерством охорони здоров'я.

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Представники Міністерства охорони здоров'я вже оглянули вагони поїздів і заявили, що залізниця ретельно дотримується всіх регуляції і готова відновити перевезення пасажирів.

На входах в вагони пасажири проходять термоскрінінг, дезбар’єр та повинні обробити руки дезинфікуючим розчином. Диспенсери для рук встановлені у всіх вагонах. Діють вимоги соціального дистанціювання та носіння масок.

З 29 травня в Грузії відновили роботу всі види муніципального транспорту, в тому числі метро.

12 червня парламент Грузії зробив масковий режим обов’язковим, за порушення – штрафи.