Протестувальники у Франції залили міністерство охорони здоров’я червоною фарбою

Французькі протестувальники в суботу оббризкали вхід до міністерства охорони здоров’я країни червоною фарбою, що символізувала кров померлих від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France info.

Цією акцією протестувальники виступили проти поганих умов праці медичних працівників у державному секторі.

💥 EN DIRECT - Action au ministère de la Santé !

Attac et le Collectif Inter-Urgences remettent le prix du mépris au gouvernement. 🏅@InterUrg #PrixDuMepris pic.twitter.com/UeQgdoqUIb — Attac France (@attac_fr) June 20, 2020

Організатор протесту, активістська група Attac, пояснила, що медичні працівники роками скаржиться на нестачу фінансування, ліжок та обладнання, аби вони могли належно доглядати за пацієнтами.

Активісти також розмістили біля міністерства охорони здоров’я гігантський банер у формі медалі під назвою "Медаль презирства".

16 червня в Парижі відбулися демонстрації, організовані медичними працівниками, на них не минулось без сутичок.

Медичні працівники вийшли на протест після тримісячної кризи у сфері охорони здоров'я. Учасники акції вимагали повернути 4 млрд євро, передбачені на медичні потреби в бюджеті Франції на 2020 рік.