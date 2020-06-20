Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Протестувальники у Франції залили міністерство охорони здоров’я червоною фарбою

Болтон розповів про критичне ставлення Трампа до Макрона

Польща звинуватила Путіна в спотворенні історії, щоб послабити Захід

Чорногорія відкрилась для українців: є умова для в’їзду






Протестувальники у Франції залили міністерство охорони здоров’я червоною фарбою

Субота, 20 червня 2020, 14:01

Французькі протестувальники в суботу оббризкали вхід до міністерства охорони здоров’я країни червоною фарбою, що символізувала кров померлих від COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France info.

Цією акцією протестувальники виступили проти поганих умов праці медичних працівників у державному секторі.

Організатор протесту, активістська група Attac, пояснила, що медичні працівники роками скаржиться на нестачу фінансування, ліжок та обладнання, аби вони могли належно доглядати за пацієнтами.

Активісти  також розмістили біля міністерства охорони здоров’я гігантський банер у формі медалі під назвою "Медаль презирства".

16 червня в Парижі відбулися демонстрації, організовані медичними працівниками, на них не минулось без сутичок.

Медичні працівники вийшли на протест після тримісячної кризи у сфері охорони здоров'я. Учасники акції вимагали повернути 4 млрд євро, передбачені на медичні потреби в бюджеті Франції на 2020 рік.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Коронавірус
powered by lun.ua