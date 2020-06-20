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Протестующие во Франции залили министерство здравоохранения красной краской

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Протестующие во Франции залили министерство здравоохранения красной краской

Суббота, 20 июня 2020, 14:01

Французские протестующие в субботу обрызгали вход в министерство здравоохранения страны красной краской, символизирующей кровь умерших от COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на France info.

Этой акцией протестующие выступили против плохих условий труда медицинских работников в государственном секторе.

Организатор протеста, активистская группа Attac, пояснила, что медицинские работники годами жалуются на недостаток финансирования, кроватей и оборудования, чтобы они могли должным образом ухаживать за пациентами.

Активисты также разместили у министерства здравоохранения гигантский баннер в форме медали под названием "Медаль презрения".

16 июня в Париже прошли демонстрации, организованные медицинскими работниками, на них не прошло без столкновений.

Медицинские работники вышли на протест после трехмесячного кризиса в сфере здравоохранения. Участники акции требовали вернуть 4 млрд евро, предусмотренные на медицинские нужды в бюджете Франции на 2020 год.

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