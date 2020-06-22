"Треба просто менше тестувати": Трамп придумав, як покращити статистику епідемії в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що попросив "сповільнити тестування [на коронавірус]", що викликало обурення експертів і розчарування власних співробітників, які кажуть, що це підриває їх зусилля у намаганні заспокоїти американців на тлі поширення хвороби.

Про це він заявив у своєму передвиборчому виступі в Оклахомі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Washington Post.

Президент Трамп назвав тестування — яке, на думку експертів громадської охорони здоров'я, є важливою частиною боротьби з пандемією — "двосічним мечем".

"А ось тут найгірше ... коли ви проводите тестування в таких масштабах, ви знайдете більше хворих; ви знайдете більше випадків", - сказав Трамп своїм прихильникам. - Тому я сказав своїм людям: будь ласка, сповільніть тестування".

У неділю головний торговий радник Трампа Пітер Наварро назвав коментарі Трампа "насмішливими". Інший чиновник Білого дому сказав, що Трамп пожартував – це вже звична лінія захисту помічників президента, коли той каже щось суперечливе.

Але не під запис кілька високопоставлених чиновників адміністрації, залучених у процеси реагування на коронавірус, висловили розчарування коментарями Трампа, враховуючи зусилля з нарощування тестування протягом останніх кількох місяців.

Коментар президента, який прозвучав в той же день, коли вісім штатів повідомили про рекордну кількість випадків захворювання за один день, викликав хор критики з боку демократів Конгресу і чиновників громадської охорони здоров'я, які стурбовані тим, що президент більше думає про збереження свого обличчя, ніж про боротьбу з пандемією.

Трамп вже давно розглядає зростання числа випадків коронавірусу як негативний сценарій для себе, тому що вважає, що його звинуватять у більшій кількості випадків.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі засудила висловлювання Трампа, заявивши, що американський народ "зобов'язаний відповісти на питання, чому президент Трамп хоче менше тестувань".

"Кожен експерт згоден з тим, що тестування є основою як епіднагляду — розповідає про те, як прогресує епідемія, — так і контролю — виявлення та ізоляції випадків захворювання", - сказав Марк Ліпсич, професор епідеміології та директор Центру динаміки інфекційних захворювань Гарвардської Школи громадської охорони здоров'я імені Т. Х. Чана. "Свідомо скорочувати тестування, тому що воно дає більш повну картину епідемії, - це не що інше, як недбалість в громадській охороні здоров'я" – додав він.

Читайте також: Саморуйнування Трампа: як протести в США впливають на президентську кампанію.