Фінляндія - "частина РФ", а Венесуела "входить до США": Болтон розповів про рівень знань Трампа

Колишній радник президента Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон у своїх мемуарах, які днями надійдуть у продаж в США, створив портрет Дональда Трампа, який серйозно розчарував Білий дім.

Витяги з книги Болтона "Кімната, де це сталося" наводить СNN, повідомляє "Європейська правда".

Книга, зокрема, містить твердження про те, що Трамп думав, ніби Фінляндія є частиною Росії, не знав, що Велика Британія є ядерною державою, і називав репортерів "покидьками", яких слід стратити.

Читайте також Трамп бурчав через санкції проти РФ і не хотів бути жорстким до Путіна - Болтон

Перед самітом з Путіним в Гельсінкі 2018 року Трамп запитав своїх радників, чи є Фінляндія частиною Росії, чи це свого роду "сателіт Росії".

Дорогою до Гельсінкі Трамп відвідав Британію для зустрічі з тогочасною прем’єркою Терезою Мей. На цій зустрічі радник Мей говорив про отруєння Скрипалів, заявивши про напад на ядерну державу. Трамп запитав: "О, то ви ядерна держава?", - що, як мені відомо, не було задумано як жарт", - цитує CNN книгу Болтона.

За словами Болтона, Трамп також неодноразово плутав президента Афганістану Ашрафа Гані з колишнім президентом Хамідом Карзаєм.

У дискусіях про повалення режиму Ніколаса Мадуро Трамп наполягав на військових варіантах для Венесуели, кажучи радникам, що країна "дійсно є частиною Сполучених Штатів", пише Болтон.

А під час двосторонньої зустрічі на саміті G20 в Японії в червні минулого року Трамп "благав Сі Цзіньпіна забезпечити його перемогу" на виборах і "підкреслював важливість впливу фермерів і збільшення закупівель Китаєм сої та пшениці на результат виборів".

Болтон у мемуарах також підтвердив тиск Трампа на Україну, заявивши, що він та інші топ-посадовці від 8 до 10 разів закликали президента відновити військову допомогу Києву, а також розповів, як Трамп бурчав через санкції проти РФ і не хотів бути жорстким до Путіна.