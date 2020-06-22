"Надо просто меньше тестировать": Трамп придумал, как улучшить статистику эпидемии в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что попросил "замедлить тестирование [на коронавирус]", что вызвало возмущение экспертов и разочарование его собственных сотрудников, которые говорят, что это подрывает их усилия в попытке успокоить американцев на фоне распространения болезни.

Об этом он заявил в своем предвыборном выступлении в Оклахоме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Washington Post.

Президент Трамп назвал тестирования - которое, по мнению экспертов общественного здравоохранения, является важной частью борьбы с пандемией - "обоюдоострым мечом".

"А вот здесь хуже... когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы найдете больше больных, вы найдете больше случаев, - сказал Трамп своим сторонникам. - Поэтому я сказал своим людям: пожалуйста, замедлите тестирование".

В воскресенье главный торговый советник Трампа Питер Наварро назвал комментарии Трампа "насмешкой". Другой чиновник Белого дома сказал, что Трамп пошутил - это уже привычная линия защиты помощников президента, когда тот говорит что-то спорное.

Но не под запись несколько высокопоставленных чиновников администрации, вовлеченных в процессы реагирования на коронавирус, выразили разочарование комментариями Трампа, учитывая усилия по наращиванию тестирования в течение последних нескольких месяцев.

Комментарий президента, прозвучавший в тот же день, когда восемь штатов сообщили о рекордном количестве случаев заболевания за один день, вызвал хор критики со стороны демократов Конгресса и чиновников общественного здравоохранения, которые обеспокоены тем, что президент больше озабочен сохранением своего лица, чем борьбой с пандемией.

Трамп уже давно рассматривает рост числа случаев коронавируса как негативный сценарий для себя, так как считает, что его обвинят в случившемся.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси осудила высказывания Трампа, заявив, что американский народ "обязан ответить на вопрос, почему президент Трамп хочет меньше тестов".

"Каждый эксперт согласен с тем, что тестирование является основой как эпиднадзора – оно говорит о том, как прогрессирует эпидемия, - так и контроля - выявления и изоляции случаев заболевания", - сказал Марк Липсич, профессор эпидемиологии и директор Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардской Школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. "Сознательно сокращать тестирование, так как оно дает более полную картину эпидемии, - это не что иное, как небрежность в общественном здравоохранении", - добавил он.

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