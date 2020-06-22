Глава МВС Німеччини подає скаргу на журналістку за висміювання поліції

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер подасть кримінальну скаргу проти журналістки через колонку, в якій вона критикує і висміює поліцію.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Politico.

Минулого тижня ліва газета "Taz" опублікувала сатиричну колонку під назвою "Всі копи недієздатні", яка викликав обурення поліцейських профспілок та десятки скарг.

Оглядач Генгаме Ягообіфара зауважила, що якщо поліцію розпустять - вимога деяких активістів Black Lives Matter щодо боротьби зі структурним расизмом серед поліцейських сил - офіцери не зможуть працювати ніде, окрім "сміттєзвалища".

Колонка закінчилася рядком: "Вони, звичайно, почуватимуться найкомфортніше серед собі подібних".

У неділю Зеєгофер заявив, що подасть кримінальну скаргу проти Ягообіфари.

"Необмежені слова призводять до шкідливих дій і надмірного насильства. Ми не можемо з цим змиритися", - сказав міністр, пов'язавши колонку з заворушеннями на вихідних у Штутгарті, в ході яких кілька поліцейських отримали поранення.

У понеділок він дещо пом’якшив тон, сказавши: "Я маю намір (подати скаргу), але спочатку я повинен поговорити з моїми юристами про це".

Одна із великих профспілок Німеччини вже подала кримінальну скаргу проти видання минулого тижня, стверджуючи, що колонка була підбурюванням.

Головний редактор Taz, Барбара Юнге, вибачилася за мову колонки, але різко розкритикувала заяву Зеєгофера.

"Будучи міністром внутрішніх справ, Зеєгофер за допомогою свого відомства відповідає за захист конституції, а отже, гарантовану нею свободу преси. Він також відповідає за поліцію. У цьому випадку міністр внутрішніх справ ставить інтереси поліції вище свободи преси", - сказала Юнге.