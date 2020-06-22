Глава МВД Германии подает жалобу на журналистку за высмеивание полиции

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер подаст уголовную жалобу против журналистки из-за колонки, в которой она критикует и высмеивает полицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На прошлой неделе левая газета "Taz" опубликовала сатирическую колонку под названием "Все копы недееспособны", которая вызвала возмущение полицейских профсоюзов и десятки жалоб.

Обозреватель Генгаме Ягообифара написал, что если полицию распустят - требование некоторых активистов Black Lives Matter по борьбе со структурным расизмом среди полицейских сил - офицеры не смогут работать нигде, кроме "свалки".

Колонка закончилась строкой: "Они, конечно, будут чувствовать себя комфортно среди себе подобных".

В воскресенье Зеегофер заявил, что подаст уголовную жалобу против Ягообифары.

"Неограниченные слова приводят к вредным воздействиям и чрезмерному насилию. Мы не можем с этим смириться", - сказал министр, связав колонку с беспорядками на выходных в Штутгарте, в ходе которых несколько полицейских получили ранения.

В понедельник он несколько смягчил тон, сказав: "Я намерен (подать жалобу), но сначала я должен поговорить с моими юристами об этом".

Один из крупных профсоюзов Германии уже подала уголовную жалобу против издания на прошлой неделе, утверждая, что колонка была подстрекательством.

Главный редактор Taz, Барбара Юнге, извинилась за язык колонки, но резко раскритиковала заявление Зеегофера.

"Будучи министром внутренних дел, Зеегофер с помощью своего ведомства отвечает за защиту конституции, а следовательно, гарантированную ею свободу прессы. Он также отвечает за полицию. В этом случае министр внутренних дел ставит интересы полиции выше свободы прессы", - сказала Юнге.