У німецькому Штутгарті - вуличні заворушення, постраждали більше 10 поліцейських

У центрі Штутгарта в ніч на неділю сталися заворушення за участі сотень людей.

Про це повідомляють низка німецьких ЗМІ, серед яких Stuttgarter Zeitung та Deutshe Welle, пише "Європейська правда".

У центрі Штутгарта, столиці землі Баден-Вюртемберг, у ніч на 21 червня сталися сутички з поліцією, погроми й мародерство за участі кількасот молодих людей.

Сутички почалися близько 12 ночі. Початок спровокувала перевірка поліцейськими одного з людей на вулиці на наявність наркотичних речовин. Як пише Stuttgarter Zeitung, це був громадянин Німеччини, вихідець з мігранського середовища. Свідки цього, начебто не знайомі між собою, зібралися довкола і почали захищати його, це переросло у напади на копів.

Учасники заворушень кидалися камінням у поліцейських, трощили автомобілі та вітрини магазинів.

Фото: dpa

"Ситуація зовсім вийшла з-під контролю, це перетворюється на реальні повстання", - казав речник поліції у коментарі ЗМІ.

Dutzende gewalttätige Kleingruppen haben in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt von #Stuttgart randaliert und mehrere Polizisten verletzt. Inzwischen hat sich die Lage beruhigt. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. https://t.co/LZMQ1v1e01 pic.twitter.com/JJEMj2td5a — SWR Aktuell BW (@SWRAktuellBW) June 21, 2020

На підмогу місцевим поліцейським направили додаткові підрозділи, близько 200 осіб.

Близько третьої ночі ситуація стабілізувалася. Чималі сили поліції і далі залишаються у центрі.

20 учасників заворушень заарештували. Постраждали більше десятка правоохоронців.

Мер Штутгарта Фріц Кугн заявив, що шокований подіями та що влада ретельно розслідуватиме їх.

Прем’єр землі Баден-Вюртемберг наголосив, що дії учасників заворушень є кримінальними правопорушеннями і винні мають бути ідентифіковані та притягнені до кримінальної відповідальності.