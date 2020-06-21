Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Каміння і комп’ютер з вікон: мешканці німецького будинку зі спалахом коронавірусу атакували поліцію

Польща продовжує потерпати від негоди, деякі села затоплені

У німецькому Штутгарті - вуличні заворушення, постраждали більше 10 поліцейських

У британському Редінгу нападник з ножем убив трьох людей, поліція каже про теракт






У німецькому Штутгарті - вуличні заворушення, постраждали більше 10 поліцейських

Неділя, 21 червня 2020, 15:38

У центрі Штутгарта в ніч на неділю сталися заворушення за участі сотень людей.

Про це повідомляють низка німецьких ЗМІ, серед яких Stuttgarter Zeitung та Deutshe Welle, пише "Європейська правда".

У центрі Штутгарта, столиці землі Баден-Вюртемберг, у ніч на 21 червня сталися сутички з поліцією, погроми й мародерство за участі кількасот молодих людей.

Сутички почалися близько 12 ночі. Початок спровокувала перевірка поліцейськими одного з людей на вулиці на наявність наркотичних речовин. Як пише Stuttgarter Zeitung, це був громадянин Німеччини, вихідець з мігранського середовища. Свідки цього, начебто не знайомі між собою, зібралися довкола і почали захищати його, це переросло у напади на копів.

Учасники заворушень кидалися камінням у поліцейських, трощили автомобілі та вітрини магазинів.  

Фото: dpa
Фото: dpa

"Ситуація зовсім вийшла з-під контролю, це перетворюється на реальні повстання", - казав речник поліції у коментарі ЗМІ.

На підмогу місцевим поліцейським направили додаткові підрозділи, близько 200 осіб.

Близько третьої ночі ситуація стабілізувалася. Чималі сили поліції і далі залишаються у центрі.

20 учасників заворушень заарештували. Постраждали більше десятка правоохоронців.

Мер Штутгарта Фріц Кугн заявив, що шокований подіями та що влада ретельно розслідуватиме їх.

Прем’єр землі Баден-Вюртемберг наголосив, що дії учасників заворушень є кримінальними правопорушеннями і винні мають бути ідентифіковані та притягнені до кримінальної відповідальності.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua