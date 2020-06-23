У Польщі зібрали 10 тис злотих на позов проти депутата від "ПіС", який принизливо висловився про ЛГБТ

У Польщі зібрали кошти для судового позову проти депутата від "ПіС", члена виборчого штабу Дуди, який назвав ЛГБТ "не рівними нормальним людям".

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.

Громадська організація "Моніторинговий центр расистської та ксенофобської поведінки" виступила з ідеєю судового позову проти Пшемислава Чарнека за ст. 212 кримінального кодексу про дифамацію, та анонсувала збір коштів для цього.

За тиждень краудфандингової кампанії люди перерахували 10 тисяч злотих.

"Заява є відкритим закликом дискримінувати окремих громадян Польщі. Якщо такі слова лунають з вуст відомого діяча правлячої партії, є не просто обурливими, а й небезпечними. Це відкрите посилання на тоталітарні практики переслідування певних груп", - заявив президент організації Конрад Дулковський.

Нагадаємо, минулої суботи, 13 червня, Пшемислав Чарнек у телеефірі сказав, що ЛГБТ "не рівні нормальним людям". Згодом Чарнек написав, що його слова неправильно зрозуміли.

Заява депутата викликала бурхливу реакцію в країні.

Депутат від "Громадянської платформи" Міхал Кравчик звернувся до Католицього університету Варшави, де викладає Чарнек, закликаючи керівництво вжити заходів щодо нього за ці слова.

Під час передвиборчих заходів Дуди у Любліні пройшла окрема демонстрація на підтримку ЛГБТ, на яку люди принесли банери із закликом до президента вибачитися за слова представника його штабу.

Речник уряду Пьотр Мюллер, коментуючи ситуацію, сказав, що "не використовував би такі слова", але на питання про те, чи відмежується уряд від слів Чарнека, сказав, що "просто не згоден" з ними.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому минулого місяця, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.