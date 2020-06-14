"Вони не рівні нормальним людям": у Польщі скандал через заяву депутата партії влади про ЛГБТ

Заява депутата керівної партії Польщі і члена виборчого штабу чинного президента Пшемислава Чарнека про те, що ЛГБТ "не рівні нормальним людям" викликала бурхливу реакцію в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat news.

"Давайте припинимо слухати ці ідіотські розмови про якісь права людини або рівність. Ці люди не рівні нормальним людям" - сказав Чарнек у суботу в ефірі телеканалу TVP.

При цьому депутат раніше неодноразово висловлювався протии ЛГБТ, а в 2018 році йому довелося за це вибачатися. Також Чарнеку закидали зневажливе ставлення до загиблих українців.

Вчорашня заява депутата викликала обурення польських лівих. Депутатка Агнєшка Дземянович-Бонк сказала, що подібні оповіді більш характерні для ІІІ Рейху, а не для Польщі ХХІ століття.

Прокоментували ситуацію і в уряді.

"Я б не використовував такі слова. Я вважаю, що люди, які мають іншу сексуальну орієнтацію, мають право говорити про це, але я вважаю, що вони не повинні ідеологізувати цю область. Я вважаю, що багато речей можна регулювати звичайним способом" - сказав речник уряду Пьотр Мюллер.

На питання про те, чи відмежується уряд від слів Чарнека, представник уряду сказав, що "з цими словами він просто не згоден" і додав, що хотів би знати весь контекст висловлювання депутата.

Нагадаємо, напередодні президент Польщі Анджей Дуда у своїй передвиборчій промові назвав пропаганду прав ЛГБТ "ідеологією" більш руйнівною, ніж комунізм.

10 червня Дуда підписав "Сімейну хартію" передвиборних пропозицій, в тому числі обіцянки заборонити одностатевим парам вступати в шлюб або всиновлювати дітей і заборонити викладання питань ЛГБТ в школах.

Група з прав ЛГБТ ILGA-Europe в індексі, опублікованому минулого місяця, каже, що Польща є найбільш гомофобською країною в ЄС з точки зору прав ЛГБТ.