В Польше собрали 10 тыс. злотых на иск против депутата от "ПиС", который унизительно высказался о ЛГБТ

В Польше собрали средства для судебного иска против депутата от "ПиС", члена избирательного штаба Дуды, который назвал ЛГБТ "не равными нормальным людям".

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

Общественная организация "Мониторинговый центр расистского и ксенофобского поведения" выступила с идеей судебного иска против Пшемыслава Чарнека по ст. 212 уголовного кодекса о диффамации и анонсировала сбор средств для этого.

За неделю краудфандинговой кампании люди перечислили 10 000 злотых.

"Заявление является открытым призывом дискриминировать отдельных граждан Польши. Если такие слова звучат из уст известного деятеля правящей партии, то это не просто возмутительно, но и опасно. Это открытая отсылка к тоталитарным практикам преследования определенных групп", - заявил президент организации Конрад Дулковский.

Напомним, в минувшую субботу, 13 июня, Пшемыслав Чарнек в телеэфире сказал, что ЛГБТ "не равны нормальным людям". Впоследствии Чарнек написал, что его слова неправильно поняли.

Заявление депутата вызвало бурную реакцию в стране.

Депутат от "Гражданской платформы" Михал Кравчик обратился к Католическому университету Варшавы, где преподает Чарнек, призывая руководство принять меры к нему за эти слова.

Во время предвыборных мероприятий Анджея Дуды в Люблине прошла отдельная демонстрация в поддержку ЛГБТ, на которую люди принесли баннеры с призывом к президенту извиниться за слова представителя его штаба.

Представитель правительства Петр Мюллер, комментируя ситуацию, сказал, что "не использовал бы такие слова", но на вопрос о том, отгородится ли правительство от слов Чарнека, сказал, что "просто не согласен" с ними.

Группа по правам ЛГБТ ILGA-Europe в индексе, опубликованном в прошлом месяце, говорит, что Польша является наиболее гомофобной страной в ЕС с точки зрения соблюдения прав ЛГБТ.