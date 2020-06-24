Мерія Братислави частково йде на карантин через коронавірус

Частина працівників мерії Братислави йдуть на самоізоляцію після виявлення коронавірусу в однієї з їхніх контактних осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє словацьке видання Noviny.

Сьогодні стало відомо, що в особи, з якою контактували двоє працівників мерії Братислави, підтвердили коронавірус.

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У зв’язку з цим вони та усі співробітники, які безпосередньо контактували з ними, з міркувань обережності самоізолюються.

Зазначається, що цей хворий – не та сама особа, з якою контактував працівник адміністрації президентки країни Зузани Чапутової. Речниця мерії сказала у коментарі ЗМІ, що ці випадки не пов’язані між собою.

Нагадаємо, сьогодні президентка Словаччини терміново скасувала усі зустрічі та самоізолювалася після того, як у контактних осіб одного з її колег підтвердили коронавірус.

Зузана Чапутова та зазначений працівник вже очікують результати тесту.