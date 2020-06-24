Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

За проєктом рішення ЄС кордони лишаться закриті для українців і після 1 липня

Президент Польщі дорікнув опозиції, що за їх правління Путін напав на Україну

ЄС після відкриття кордонів може заблокувати в’їзд для туристів з РФ і США – ЗМІ

Єврокомісар: коронавірус не може бути виправданням для зупинки реформ в Україні






Мерія Братислави частково йде на карантин через коронавірус

Середа, 24 червня 2020, 12:39

Частина працівників мерії Братислави йдуть на самоізоляцію після виявлення коронавірусу в однієї з їхніх контактних осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє словацьке видання Noviny

Сьогодні стало відомо, що в особи, з якою контактували двоє працівників мерії Братислави, підтвердили коронавірус.

Читайте також
Влада Праги йде на карантин після виявлення коронавірусу у заступника мера

У зв’язку з цим вони та усі співробітники, які безпосередньо контактували з ними, з міркувань обережності самоізолюються.

Зазначається, що цей хворий – не та сама особа, з якою контактував працівник адміністрації президентки країни Зузани Чапутової. Речниця мерії сказала у коментарі ЗМІ, що ці випадки не пов’язані між собою.

Нагадаємо, сьогодні президентка Словаччини терміново скасувала усі зустрічі та самоізолювалася після того, як у контактних осіб одного з її колег підтвердили коронавірус.

Зузана Чапутова та зазначений працівник вже очікують результати тесту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина Коронавірус
powered by lun.ua