Влада Праги йде на карантин після виявлення коронавірусу у заступника мера

Низка посадовців Праги йдуть на карантин після того, як у заступника мера підтвердився коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Novinky.

Увечері у вівторок заступник мера Праги Петр Глубучек повідомив, що у нього виявили коронавірус.

"Минулого вечора у мене була підвищена температура, 37,8°C. Я вирішив проявити відповідальність і не пішов на роботу сьогодні, натомість здав тест… Увечері підтвердився позитивний результат", - повідомив Глубучек у коментарі виданню.

Перед цим, у понеділок, заступник мера був присутній на 7-годинній нараді з іншими посадовцями Праги. У зв'язку з цим мер Праги Зденек Гржиб повідомив, що усі учасники понеділкових зустрічей йдуть на 14-денний карантин.

"Наш колега заразився коронавірусом. Я бажаю йому найшвидшого одужання. Усі, хто був на засіданні міськради, мають піти на карантин - тобто все керівництво міста", - написав мер, додавши, що якби партнери з коаліції погодилися на онлайн-засідання, то такого сценарію можливо було б уникнути.

Kolega náměstek @p_hlubucek je nakažen nemocí covid-19. Přeji mu brzké uzdravení. Všichni, kteří se zúčastnili rady, teď musí do karantény, takže celé vedení města. To by se nestalo, kdyby rady probíhaly online, jak jsem navrhoval. Bohužel byli koaliční partneři proti.