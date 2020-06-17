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Влада Праги йде на карантин після виявлення коронавірусу у заступника мера

Середа, 17 червня 2020, 13:20

Низка посадовців Праги йдуть на карантин після того, як у заступника мера підтвердився коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Novinky.

Увечері у вівторок заступник мера Праги Петр Глубучек повідомив, що у  нього виявили коронавірус.

"Минулого вечора у мене була підвищена температура, 37,8°C. Я вирішив проявити відповідальність і не пішов на роботу сьогодні, натомість здав тест… Увечері підтвердився позитивний результат", - повідомив Глубучек у коментарі виданню.  

Перед цим, у понеділок, заступник мера був присутній на 7-годинній нараді з іншими посадовцями Праги. У зв'язку з цим мер Праги Зденек Гржиб повідомив, що усі учасники понеділкових зустрічей йдуть на 14-денний карантин.

"Наш колега заразився коронавірусом. Я бажаю йому найшвидшого одужання. Усі, хто був на засіданні міськради, мають піти на карантин - тобто все керівництво міста", - написав мер, додавши, що якби партнери з коаліції погодилися на онлайн-засідання, то такого сценарію можливо було б уникнути.

Депутати міської ради тим часом з'ясовують, хто з них перетинався із заступником мера або тими, хто контактував з ним. Загалом піти на карантин і здати тест на коронавірус доведеться близько 40 особам.

Після низки послаблень карантину, добовий приріст кількості хворих у Чехії не має чіткої динаміки, коливаючись у межах від кількох десятків до 80 нових випадків. Це суттєво менше, ніж показники березня-квітня на піку епідемії. 

З початку епідемії, в країні зареєстрували 10 112 підтверджених випадків коронавірусу та 332 смертей. 7630 хворих вже одужали. 

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Чехія Коронавірус
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