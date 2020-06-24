Мэрия Братиславы частично идет на карантин из-за коронавируса
Часть работников мэрии Братиславы идут на самоизоляцию после обнаружения коронавируса у одного из их контактных лиц.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает словацкое издание Noviny.
Сегодня стало известно, что у лица, которому контактировали двое работников мэрии Братиславы, подтвердили коронавирус.
В связи с этим они и все сотрудники, которые непосредственно контактировали с ними, из соображений осторожности самоизолируются.
Отмечается, что этот больной - не тот человек, с которым контактировал работник администрации президента страны Зузаны Чапутовой. Представитель мэрии сказала в комментарии СМИ, эти случаи не связаны между собой.
Напомним, сегодня президент Словакии срочно отменила все встречи и самоизолировалась после того, как у контактных лиц одного из ее коллег подтвердили коронавирус.
Зузана Чапутова и указанный сотрудник уже ожидают результатов теста.