З Києва до Албанії вилетів перший після карантину чартер з туристами

З України до Албанії сьогодні вилетів перший чартерний рейс після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію підтвердив аеропорт "Київ".

"Албанія - перша країна, яка приймає туристів з України. Сьогодні, 26 червня, з аеропорту "Київ" вилетів перший чартерний рейс після відновлення авіасполучення з іншими країнами світу", - йдеться у повідомленні.

Літак авіакомпанії Jonika вирушив до Тирани о 10:25.

Раніше повідомлялося, що громадяни України зможуть подорожувати до Албанії без обмежень на кордоні, пов’язаних із коронавірусом.

Нагадаємо, принаймні в одному з проєктів рішень про відкриття зовнішніх кордонів ЄС Україна зазначена серед держав, мешканцям яких можуть відкрити в'їзд до Євросоюзу.

Як відомо, за критеріями, які оприлюднювали раніше, кордони ЄС мали лишити закритими для українців.

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