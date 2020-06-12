Українці з 15 червня зможуть їздити до Албанії, США, Туреччини і Британії

Громадяни України з 15 червня зможуть подорожувати до Албанії та США без обмежень на кордоні, пов’язаних із коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, з 15 червня також стануть можливими подорожі до Великої Британії - з дотриманням карантину 14 днів, Туреччини - без обмежень на кордоні і з тестуванням по прибуттю. Раніше повідомлялося, що Україна і Туреччина відновлять регулярні пасажирські перевезення з 1 липня.

З 27 червня українці зможуть відвідувати Туніс - з тестуванням по прибуттю до країни.

Криклій додав, що після покращення епідемічної ситуації в Україні розглянуть можливість відкриття з 1 липня авіасполучення з Кіпром, Чорногорією, Грузією та Грецією.

Слід зазначити, що йдеться про прямі авіаподорожі, на даний момент не можна поїхати, наприклад, до Албанії автомобілем через території інших країн, які поки не відкрили кордони для українців.

Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття з 15 червня пунктів пропуску в міжнародних аеропортах України для іноземців.

Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала країнам-членам з 15 червня зняти прикордонний контроль на внутрішніх кордонах ЄС, а також – поступово відкривати кордони ЄС для громадян третіх країн з 1 липня.

Єврокомісія також виклала критерії, за яких будуть скасовані обмеження на подорожі для мешканців країн, які не входять в ЄС, в тому числі для України.

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