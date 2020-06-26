Из Киева в Албанию вылетел первый после карантина чартер с туристами

Из Украины в Албанию сегодня вылетел первый чартерный рейс после возобновления авиасообщения с другими странами мира.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию подтвердил аэропорт "Киев".

"Албания - первая страна, которая принимает туристов из Украины. Сегодня, 26 июня, из аэропорта "Киев" вылетел первый чартерный рейс после возобновления авиасообщения с другими странами мира ", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Jonika отправился в Тирану в 10:25.

Ранее сообщалось, что граждане Украины смогут путешествовать в Албанию без ограничений на границе, связанных с коронавирусом.

Напомним, по крайней мере в одном из проектов решений об открытии внешних границ ЕС Украина указана среди государств, жителям которых могут открыть въезд в Евросоюз.

Как известно, по критериям, которые обнародовались ранее, границы ЕС должны остаться закрытыми для жителей Украины.

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