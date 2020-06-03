Німеччина виділить 25,5 млн євро на житлову програму для переселенців

Німеччини виділяє Україні грант загальною сумою 25,5 млн євро на створення житлових приміщень для внутрішньо переміщених осіб.

Відповідну угоду у середу підписали посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен та віцепрем’єр України Олексій Резніков, повідомили ЄвроПравді у посольстві Німеччини у середу.

Проєкт реалізується Кредитною установою для відбудови (KfW). Його метою є рефінансування субсидованої державної програми надання кредитів на придбання власного житла.

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В залежності від фактичних обсягів кредитів за допомогою цього гранту можуть бути рефінансовані близько 1 200 кредитів. До 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб матимуть користь від цієї програми.

У той час як звичайна ринкова відсоткова ставка за наявними кредитами може досягати до 25% річних, домогосподарства, які мають на це право, можуть отримати кредити за державною кредитною програмою під близько 3% річних. Однак житлова площа квартир, які фінансуються, не може при цьому перевищувати межу, встановлену державною кредитною програмою.

"Цим проєктом Німеччина підтримує людей, які постраждали від війни на Сході України, у забезпеченні їхнього економічного і соціального існування", - прокоментувала посол Анка Фельдгузен.

Нагадаємо, на початку квітня Німеччина передала Україні маски, костюми захисту та дезінфікуючі засоби для боротьби з COVID-19 на загальну суму 175 тисяч євро.



