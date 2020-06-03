Германия выделит 25,5 млн евро на жилищную программу для переселенцев

Германии выделяет Украине грант на общую сумму 25,5 млн евро на создание жилых помещений для внутренне перемещенных лиц.

Соответствующее соглашение в среду подписали посол Германии в Украине Анка Фельдгузен и вице-премьер Украины Алексей Резников, сообщили ЕвроПравде в посольстве Германии в среду.

Проект реализуется Кредитным учреждением для восстановления (KfW). Его цель - рефинансирование субсидируемой государственной программы предоставления кредитов на приобретение собственного жилья.

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В зависимости от фактических объемов кредитов с помощью этого гранта могут быть рефинансированы около 1200 кредитов. До 5000 внутренне перемещенных лиц получат пользу от этой программы.

В то время как обычная рыночная процентная ставка по имеющимся кредитам может достигать до 25% годовых, домохозяйства, имеющие на это право, могут получить кредиты по государственной кредитной программе под около 3% годовых. Однако жилая площадь квартир, которые финансируются, не может при этом превышать предела, установленного государственной кредитной программой.

"Этим проектом Германия поддерживает людей, пострадавших от войны на Востоке Украины, в обеспечении их экономического и социального существования", - прокомментировала посол Анка Фельдгузен.

Напомним, в начале апреля Германия передала Украине маски, костюмы защиты и дезинфицирующие средства для борьбы с COVID-19 на общую сумму 175 000 евро.