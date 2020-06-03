Словаччина подарувала три "швидкі" для Станиці Луганської

Словаччина подарувала Україні три автомобілі швидкої допомоги для КПВВ "Станиця Луганська".

Як пише "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

25 травня три "швидкі" Mercedes Benz Sprinter прибули до Києва як гуманітарна допомога та будуть доставлені офіційним отримувачем – Міжнародною благодійною організацією "Міжнародна медична допомога" в Луганську область для потреб КПВВ "Станиця Луганська".

Сертифікати на них були вручені українській стороні ще 28 листопада 2019 року під час робочого візиту в Україну міністра закордонних справ і європейських питань Словаччини Мірослава Лайчака.

"Сьогодні ці авто фактично будуть допомагати у боротьбі на два фронти. Перший фронт – це боротьба з коронавірусом. Другий фронт – це боротьба з російською агресією. Наші українці, які живуть на лінії зіткнення, не самі. Європейські держави, в цьому випадку Словаччина, допомагають та підтримують їх", - зазначив заступник міністра Василь Боднар під час церемонії передачі "швидких".

Нагадаємо, у травні європейські посли передали 936 українським об’єднаним територіальним громадам медичні засоби для боротьби з епідемією. Також засоби захисту для українських медиків подарувала Болгарія.