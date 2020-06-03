Словакия подарила три "скорых" для Станицы Луганской

Словакия подарила Украине три автомобиля скорой помощи для КПВВ "Станица Луганская".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

25 мая три "скорые помощи" Mercedes Benz Sprinter прибыли в Киев в качестве гуманитарной помощи и будут доставлены официальным получателем - Международной благотворительной организацией "Международная медицинская помощь" в Луганскую область для нужд КПВВ "Станица Луганская".

Сертификаты на них были вручены украинской стороне еще 28 ноября 2019 года во время рабочего визита в Украину министра иностранных дел и европейских вопросов Словакии Мирослава Лайчака.

"Сегодня эти автомобили фактически будут помогать в борьбе на два фронта. Первый фронт - это борьба с коронавирусом. Второй фронт - это борьба с российской агрессией. Наши украинцы, живущие на линии соприкосновения, не одни. Европейские государства, в данном случае Словакия, помогают и поддерживают их", - отметил заместитель министра Василий Боднар во время церемонии передачи "скорых".

Напомним, в мае европейские послы передали 936 украинские объединенным территориальным общинам медицинские средства для борьбы с эпидемией. Также средства защиты украинских медиков подарила Болгария.