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Болгарія надала гуманітарну допомогу українським медикам

Середа, 27 травня 2020, 12:20

Болгарія надала українським медикам засоби захисту для боротьби з пандемією коронавірусу. 

Церемонія передачі гуманітарної допомоги відбулася 27 травня, повідомили "Європейській правді" у пресслужбі міністерства закордонних справ. 

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Заступник глави МЗС Василь Боднар подякував болгарській стороні за надану допомогу, наголосивши, що "Болгарія була та залишається надійним партнером України, відносини з яким базуються на вікових традиціях дружби та взаємної допомоги".

Боднар підкреслив, що Україна вдячна керівництву та народу Болгарії за надану дружню допомогу.

Уряд Болгарії схвалив рішення надати гуманітарну допомогу Україні у вигляді засобів захисту для українських медиків у середині травня.

Як повідомлялось, у середу ЄС передав українським прикордонникам засоби індивідуального захисту загальною вартістю мільйон гривень. 

Раніше ЄС оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакета #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19. 

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