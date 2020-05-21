Європейські посли передали медзасоби 936 територіальним громадам

Європейські посли передали 936 українським об’єднаним територіальни громадам медичні засоби для боротьби з епідемією.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу українського МЗС.

Європейські посли передали понад 936 об’єднаним територіальним громадам медичні засоби для боротьби з COVID-19. У перевірці вантажу перед відправленням у громади сьогодні, 21 травня, взяли участь голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Німеччини Анка Фельдгузен, посол Естонії Каімо Кууск, посол Польщі Бартош Ціхоцький та перший секретар Посольства Швеції в Україні Луїз Морсінг, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Вантаж медичних засобів, серед яких захисні рукавички, маски, окуляри, безконтактні термометри, респіратори та дезінфікуючі засоби, був придбаний у рамках програми підтримки реформи децентралізації U-LEAD with Europe Європейським Союзом та п’ятьма країнами-членами ЄС (Німеччина, Швеція, Данія, Польща, Естонія) за участі Карітас України.

Допомога закуплена Представництвом ЄС в Україні та буде розподілена серед медичних працівників 936 об'єднаних територіальних громад.

"Здорові громади – це основа сильної України. Я пишаюся тим, що ЄС та U-Lead здатні підтримати українські громади у селах та невеликих містах у боротьбі з коронавірусом", - зазначив посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

Міністр закордонних справ висловив свою вдячність за підтримку ЄС та держав-членів.

"Понад 9 мільйонів громадян України нині мешкають в об’єднаних територіальних громадах. Європейські партнери не лише активно підтримували і підтримують українську реформу децентралізації, яка підвищила рівень життя мільйонів українців. Вони також демонструють готовність підставити плече у складні часи коронавірусної кризи. Ця підтримка не лише посилить спроможність громад протистояти вірусу, але й надалі зміцнить зв’язки між Україною та ЄС", - зазначив Дмитро Кулеба.

Як повідомлялось раніше, ЄС вже оголосив про виділення понад 190 мільйонів євро на підтримку України. Ці кошти є частиною глобального пакету #TeamEurope від Євросоюзу і країн-членів ЄС у відповідь на спалах COVID-19.