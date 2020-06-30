Обмеження числа відвідувачів та розмітка для черг: Лувр готується до відкриття після карантину

Французький Лувр через тиждень готується знову приймати відвідувачів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Музей Лувру у Парижі, один з найбільших мистецьких музеїв світу, з 6 липня готується приймати перших відвідувачів після більш ніж трьох місяців перерви у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Для відвідувачів збираються відкрити близько 70% виставкового простору, зокрема, зали з творами французьких живописців ХІХ сторіччя, також зал ісламського мистецтва та італійських скульптур.

Через те, що загроза вірусу ще не минула, музей встановлює обмеження на кількість відвідувачів – приблизно до 30% від звичайного потоку до початку пандемії. Відвідувачі зобов’язані будуть носити маски.

На підлогу залів наносять кольорову розмітку, а біля "Джоконди" Леонардо да Вінчі, яка є одним з найпопулярніших експонатів, зал розмежують стрічкою, як для черг в аеропорту.

Минулого року Лувр, чи не найбільш відвідуваний музей світу, прийняв близько 9.6 мільйонів людей, з яких близько 75% - іноземні туристи. Цього року, вочевидь, ця кількість буде суттєво меншою.

За словами директора, збитки Лувру від пандемії вже досягли близько 40 мільйонів євро. Оскільки 50% фінансування установи забезпечує держава, це не стане катастрофою для музею.

Нагадаємо, минулого тижня знову відкрилася Ейфелева вежа - також з обмеженнями на кількість відвідувачів, які поки що зможуть піднятися не вище 2-го ярусу.

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