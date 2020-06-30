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Ограничение числа посетителей и разметка для очередей: Лувр готовится к открытию после карантина

Вторник, 30 июня 2020, 15:02

Французский Лувр через неделю готовится снова принимать посетителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Музей Лувра в Париже, один из крупнейших художественных музеев мира, с 6 июля готовится принимать первых посетителей после более чем трех месяцев перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Для посетителей собираются открыть около 70% выставочного пространства, в частности, залы с произведениями французских живописцев XIX века, а также зал исламского искусства и итальянских скульптур.

Так как угроза вируса еще не миновала, музей устанавливает ограничение на количество посетителей - примерно до 30% от обычного потока до начала пандемии. Посетители обязаны будут носить маски.

На пол залов наносят цветную разметку, а у "Джоконды" Леонардо да Винчи, которая является одним из самых популярных экспонатов, зал разграничат лентой, как для очередей в аэропорту.

В прошлом году Лувр, не самый посещаемый музей мира, принял около 9,6 миллиона человек, из которых около 75% - иностранные туристы. В этом году, очевидно, это количество будет существенно меньше.

По словам директора, убытки Лувра от пандемии уже достигли около 40 млн евро. Но поскольку 50% финансирования учреждения обеспечивает государство, это не станет катастрофой для музея.

Напомним, на прошлой неделе снова открылась Эйфелева башня - также с ограничениями на количество посетителей, которые пока смогут подняться не выше второго яруса.

В Италии самые известные туристические достопримечательности возобновили работу с 1 июня.

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