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Фінляндія проти антикризового плану Єврокомісії на 750 мрд євро

Четвер, 4 червня 2020, 18:52

Фінляндія виступила проти плану Єврокомісії із порятунку економіки в розмірі 750 мільярдів євро у його нинішньому вигляді.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фінський уряд заявив, що він все ще відкритий для переговорів по цьому пакету, вимагаючи, щоб частка грантів в ньому була зменшена, а частка кредитів збільшена.

Застереження Фінляндії посилюють опір підходу Єврокомісії, вже висунутому групою з фінансово консервативних країн ЄС, що отримали назву "економна четвірка": Австрія, Нідерланди, Швеція і Данія.

Комісія запропонувала запозичити кошти на ринку, а потім розподілити дві третини коштів у вигляді грантів, а іншу частину - у вигляді позик, щоб компенсувати безпрецедентний економічний спад, що насувається в цьому році через закриття економік для стримування поширення коронавірусу.

Уряд Фінляндії також закликав зменшити загальний розмір пакета, скоротити термін його дії.

Фонд оздоровлення економіки додається до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 рр., який Комісія запропонувала встановити на рівні в 1,1 трлн євро. Це рішення потребує одностайної підтримки всіх країн ЄС та Європейського парламенту.

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Фінляндія Економічна криза
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