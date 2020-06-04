Финляндия против антикризисного плана Еврокомиссии на 750 мрд евро

Финляндия выступила против плана Еврокомиссии по спасению экономики в размере 750 миллиардов евро в его нынешнем виде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Финское правительство заявило, что все еще открыто для переговоров по этому пакету, требуя, чтобы доля грантов в нем была уменьшена, а доля кредитов увеличена.

Предостережение Финляндии усиливают сопротивление подходу Еврокомиссии, уже оказанное группой с финансово консервативных стран ЕС, получивших название "экономная четверка": Австрия, Нидерланды, Швеция и Дания.

Комиссия предложила заимствовать средства на рынке, а затем распределить две трети средств в виде грантов, а другую часть - в виде займов, чтобы компенсировать беспрецедентный экономический спад, что надвигается в этом году из-за закрытия экономик для сдерживания распространения коронавируса.

Правительство Финляндии также призвало уменьшить общий размер пакета, сократить срок его действия.

Фонд оздоровления экономики прилагается к долгосрочному бюджету ЕС на 2021-27 гг., который Комиссия предложила установить на уровне в 1,1 трлн евро. Это решение требует единодушной поддержки всех стран ЕС и Европейского парламента.