Австрія проти плану Єврокомісії із відновлення економіки на 750 млрд євро

Австрія виступає проти поточного плану Єврокомісії із порятунку економіки в розмірі 750 мільярдів євро, і хоче домовитись про зміни до цієї пропозиції.

Про це заявив міністр фінансів Гернот Блюмель, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

"Австрія не погодиться на цей пакет. Чому? Тому що тягар, який він передбачає для австрійських платників податків, був би просто занадто великий. Ось чому нам потрібні переговори, в яких ми готові брати участь", - сказав Блюмель.

Раніше Австрія разом з Нідерландами, Швецією та Данією назвала пакет відправною точкою для переговорів.

Фонд оздоровлення економіки додається до довгострокового бюджету ЄС на 2021-27 рр., який Комісія запропонувала встановити на рівні в 1,1 трлн євро. Це рішення потребує одностайної підтримки всіх країн ЄС та Європейського парламенту.

"Пропозиція Комісії разом з європейським бюджетом та фондом на реконструкцію означатиме, що Австрія повинна буде внести майже 2% від ВВП. Це було б удвічі більше, ніж раніше. Для нас це неприйнятно", - сказав міністр.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія прогнозує зниження ВВП єврозони у 2020 році на рекордні 7,75% і після цього зростання на 6,25% у 2021 році. Згідно з прогнозом, економіка окремих країн блоку, зокрема, Італії, Іспанії та Греції, може впасти більш ніж на 9%.