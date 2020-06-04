На Кіпрі вперше за час епідемії – жодного нового хворого

Кіпр вперше за час епідемії коронавірусу не зареєстрував жодного нового випадку коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini.

Сьогодні, 4 червня, органи охорони здоров’я Кіпру повідомили, що в країні вперше за час епідемії за добу не зареєстрували жодного нового випадку зараження коронавірусом.

У МОЗ зазначили, що налаштовані оптимістично, але важливо і далі дотримуватися заходів безпеки – зберігати дистанцію, дбати про гігієну та носити маски.

З початку епідемії, в країні зареєстрували лише 958 підтверджених випадків коронавірусу, але вперше за добу ця цифра не зросла. Померли за час епідемії 17 осіб.

Нагадаємо, вчора Кіпр, який посилено готується до туристичного сезону, на три тижні прискорив зняття більшої частини коронавірусних обмежень, що залишилися в країні. З 9 червня зможуть відкритися торгові центри, аеропорти і внутрішні зони відпочинку готелів, бари і ресторани, театри і кінотеатри просто неба.

Своє рішення влада пояснює незмінно низьким рівнем поширення інфекції з моменту скасування 4 травня наказу про обмеження виходу з дому.

Кіпр вирішив у червні почати приймати туристів з 19 країн, але з результатами тестів на коронавірус.