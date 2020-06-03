Туристичний Кіпр прискорив пом’якшення карантину на три тижні

Кіпр, який посилено готується до туристичного сезону, прискорив зняття більшої частини коронавірусних обмежень, що залишились в країні, на три тижні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації агентства Associated Press.

Своє рішення влада пояснює незмінно низьким рівнем поширення інфекції з моменту скасування 4 травня наказу про обмеження виходу з дому.

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Міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну заявив у середу, що третій етап поступового зняття обмежень в країні буде завершено до 24 червня, а не до 14 липня, як планувалося раніше.

Це означає, що з 9 червня торгові центри, аеропорти і внутрішні зони відпочинку готелів, бари і ресторани, театри і кінотеатри просто неба повернуться до роботи.

Спортивні заходи без глядачів, дитячі садки, ігрові майданчики, літні школи і шкільні їдальні також знову відновлять роботу з 9 червня. Казино, танцювальні школи, спортзали, аквапарки відкриються через чотири дні.

Обмеження на публічні збори до 10 людей залишаться в силі до 24 червня.

Очікується, що криті кінотеатри та театри відкриються на початку серпня, а музичні концерти, фестивалі, прийоми з нагоди одруження і хрещення, а також випускні церемонії знову будуть дозволені з 1 вересня.

Станом на 3 червня на Кіпрі налічується 952 підтверджені випадки коронавірусу і 17 смертей.

Кіпр вирішив у червні почати приймати туристів з 19 країн, але з результатами тестів на коронавірус.

Кіпр також зобов'язався покрити всі витрати для туристів, якщо хтось із них отримає позитивний результат тесту на коронавірус під час відпустки в острівній державі.