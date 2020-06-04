На Кипре впервые за время эпидемии - ни одного нового больного

Кипр впервые с начала эпидемии коронавируса не зарегистрировал ни одного нового случая за сутки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kathimerini.

Сегодня, 4 июня, органы здравоохранения Кипра сообщили, что в стране впервые за время эпидемии за сутки не зарегистрировали ни одного нового случая заражения коронавирусом.

В Минздраве отметили, что настроены оптимистично, но важно, чтобы люди и дальше соблюдали меры безопасности - сохраняли дистанцию, заботились о гигиене и носили маски.

С начала эпидемии в стране зарегистрировали только 958 подтвержденных случаев коронавируса, но впервые за сутки эта цифра не выросла. Умерли за время эпидемии 17 человек.

Напомним, вчера Кипр, который усиленно готовится к туристическому сезону на три недели ускорил снятие большей части коронавирусных ограничений. С 9 июня смогут открыться торговые центры, аэропорты и внутренние зоны отдыха отелей, бары и рестораны, театры и кинотеатры под открытым небом.

Свое решение власти объясняют неизменно низким уровнем распространения инфекции с момента отмены 4 мая приказа об ограничении выхода из дома.

Кипр решил в июне начать принимать туристов из 19 стран, но с результатами тестов на коронавирус.