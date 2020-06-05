Угорщина відкрила кордони для громадян Чехії, Словаччини та Австрії

Угорщина в п'ятницю відкрила кордони для громадян Чехії, Словаччини та Австрії, які можуть в'їжджати в країну без обмежень.

Про скасування обмежень оголосив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чеське видання Novinky.

"Це результат численних телефонних розмов з колегами з цих країн, які ми провели в останні дні. У підсумку нам вдалося домовитися з усіх технічних питань, а з ранку п'ятниці громадяни Угорщини, Чехії, Австрії та Словаччини можуть виїжджати на територію цих країн без обмежень", - заявив Сийярто.

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Чеський уряд затвердить скасування заходів контролю для громадян цих держав і угорців на ранковому засіданні в п'ятницю.

Всі сусідні країни Чехії вже відкрили свої кордони, крім Польщі. Чехи можуть їздити в Німеччину, Австрію і Словаччину без будь-яких обмежень.

Нагадаємо, 5 червня міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть відеоконференцію, на якій буде обговорюватися питання поступового скасування внутрішнього прикордонного контролю і пересування громадян третіх країн.

Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червні, після чого її замінять "покраїновими" обмеженнями.

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців