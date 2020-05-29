Угорщина та Словенія взаємно скасували обмеження на перетин кордону для своїх громадян.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у комюніке на порталі уряду Словенії за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн, що відбулася вчора, 28 травня.

Під час зустрічі міністр закордонних справ Словенії Анже Логар та міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто домовилися зняти обмеження на перетин кордону для громадян обох країн.

"Міністри зазначили, що Словенія та Угорщина – серед країн ЄС, які найбільш успішно стримали поширення епідемії COVID-19. З огляду на сприятливу епідеміологічну ситуацію… обидві країни взаємно зняли обмеження на перетин кордону для громадян Словенії та Угорщини", - йдеться у повідомленні.

Міністри також закликали відкрити внутрішні кордони між країнами регіону "настільки швидко, наскільки це можливо".

Як повідомлялося раніше, з цього понеділка Угорщина відкрила свій південний кордон для громадян Сербії та Угорщини.

Словенія на початку тижня запровадила 14-денний карантин для іноземних громадян, але з низкою винятків.