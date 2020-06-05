Венгрия открыла границы для граждан Чехии, Словакии и Австрии

Венгрия в пятницу открыла границы для граждан Чехии, Словакии и Австрии, которые могут въезжать в страну без ограничений.

Об отмене ограничений объявил Мминистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на чешское издание Novinky.

"Это результат многочисленных телефонных разговоров с коллегами из этих стран, которые мы провели в последние дни. В итоге нам удалось договориться по всем техническим вопросам, а с утра пятницы граждане Венгрии, Чехии, Австрии и Словакии могкт выезжать на территорию этих стран без ограничений", - заявил Сийярто.

Чешское правительство утвердит отмену мер контроля для граждан этих государств и венгров на утреннем заседании в пятницу.

Все соседние страны Чехии уже открыли свои границы, кроме Польши. Чехи могут ездить в Германию, Австрию и е Словакию без каких-либо ограничений.

Напомним, министры внутренних дел стран ЕС 5 июня проведет видеоконференцию, на которой будет обсуждаться вопрос постепенной отмены внутреннего пограничного контроля и передвижения граждан третьих стран.

Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.

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