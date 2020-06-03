Австрія скасує коронавірусний контроль на кордонах з усім сусідами, крім Італії

Австрія з четверга скасує всі обмеження на кордонах, пов'язані з коронавірусом, включаючи карантин для сусідніх країн, окрім Італії.

Про це у середу оголосив міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг, повідомляє "Європейська правда".

"Ми скасуємо всі пов'язані з коронавірусом та охороною здоров’я перевірки на кордонах семи сусідніх країн - Німеччини, Ліхтенштейну, Швейцарії, Словаччини, Словенії, Чехії та Угорщини. Таким чином, ми повертаємося до докоронавірусної ситуації щодо цих країн", - заявив Шалленберг на пресконференції, якого цитує агентство Reuters.

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"Щодо Італії, на жаль, показники пандемії ще не дозволяють зробити такий кроку. Я підкреслю - поки що", - сказав Шалленберг.

За словами австрійського міністра, наразі метою залишається скасувати перевірки на італійському кордоні якомога швидше.

Раніше Німеччина заявила, що скасує попередження про поїздки для країн-членів ЄС та ще кількох європейських країн з 15 червня, якщо у цих країнах не буде заборони на в'їзд або масштабного карантину.

Як відомо, Україна з 15 червня відновить закордонне авіасполучення.

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