Премьер Чехии: общего карантина больше никогда не будет

Правительство Чехии больше не будет вводить общенациональные ограничения в связи с коронавирусом и призывает не спекулировать на теме возможной второй волны эпидемии.

Об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш в ответ на призывы оппозиции подготовиться к возможной второй волне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

"Я не понимаю, чего хочет от нас оппозиция, это никогда снова не будет общенациональной мерой. Мы не должны бояться", - сказал Бабиш.

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По его словам, государство готово наблюдать за вспышками эпидемии, как, например, сейчас в Моравско-Силезском регионе. "Это местная инфекция, мы готовы к этому", - сказал он.

Бабиш повторил, что не было необходимости создавать специальный план, как того требовала часть оппозиции.

В связи с возможным осенним возобновлением заболеваемости Бабиш напомнил, что врачи рекомендуют прививки от гриппа. "Наша задача - справиться с экономическим кризисом", - добавил он.

Напомним, Чехии объявила об открытии границ с Австрией и Германией сегодня в полдень на десять дней раньше, чем ожидалось.

Как известно, полный запрет для въезда туристов из-за пределов ЕС действует до 15 июня, после чего его заменят "пострановыми" ограничениями.

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