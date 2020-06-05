Чехія відкрила кордони з Австрією і Німеччиною на 10 днів раніше

Уряд Чехії оголосив про відкриття кордонів з Австрією та Німеччиною сьогодні опівдні, на десять днів раніше, ніж очікувалося.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Novinky.

Чеський уряд у понеділок оголосив, що з 15 червня відкриє свої кордони із "безпечними" країнами, своїми сусідами, а також Швейцарією, Фінляндією та країнами Балтії.

Але сьогодні було прийнято рішення про відкриття кордонів з австрійцями і німцями, а також дозволено поїздки до Угорщини. Ці країн відповідно впускатимуть громадян Чехії. У четвер був відкритий кордон зі Словаччиною.

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З 15 червня чехам також буде дозволено подорожувати, в тому числі до країн, значно постраждалих від вірусу, але де рівень зараження почав падати, таких як Бельгія, Франція, Італія, Іспанія.

Однак людям із цих країн потрібно буде мати сертифікат із негативним тестом на коронавірус. Чехам, які повернулися з Великої Британії чи Швеції, де вірус ще не під контролем, також доведеться надати сертифікат.

У Чехії з початку епідемії зафіксовано 9500 випадків коронавірусу та 325 смертей від Covid-19.

Нагадаємо, 5 червня міністри внутрішніх справ країн ЄС проведуть відеоконференцію, на якій буде обговорюватися питання поступового скасування внутрішнього прикордонного контролю і пересування громадян третіх країн.

Як відомо, повна заборона для в’їзду туристів з-за меж ЄС діє до 15 червні, після чого її замінять "покраїновими" обмеженнями.

Детальніше читайте у статті: Шенген готують до відкриття: як у ЄС змінюють правила для туристів-іноземців