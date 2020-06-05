Історичний центр Венеції затопило через нетипово високий приплив

Більша частина історичного центру Венеції пішла під воду після одного з рекордних припливів, рідкісних для цієї пори року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Stampa.

Рівень води досягнув 116 сантиметрів. У зв’язку з цим площа Сан-Марко опинилася під водою.

У червні настільки великі припливи трапляються вкрай рідко. Раніше підняття води приблизно на цьому рівні відбувається лише двічі за останні двадцять років.

Найвищий прилив у червні був зафіксований у 2002 році, коли вода досягла позначки 121 сантиметр, у червні 2016 року - 117 сантиметрів.

Морське моніторингове агентство пояснило незвично високий прилив штормом в Атлантиці, який приніс сильні вітри та дощі на північ Італії.

Ще один незвично високий прилив очікується у Венеції в ніч на п'ятницю.

Нагадаємо, в середині листопада минулого року Венеція потерпала внаслідок найвищого припливу за понад 50 років. Рівень води досягав 1,87 метра. У результаті влада Італії вирішила запровадити надзвичайний стан у Венеції.