Исторический центр Венеции затопило из-за необычно высокого прилива

Большая часть исторического центра Венеции ушла под воду после одного из рекордных приливов, редких для этого времени года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Stampa.

Уровень воды достиг 116 сантиметров. В связи с этим площадь Сан-Марко оказалась под водой.

В июне настолько большие приливы случаются крайне редко. Ранее подъем воды примерно на этом уровне происходит только дважды за последние двадцать лет.

Самый высокий прилив в июне был зафиксирован в 2002 году, когда вода достигла отметки 121 сантиметр, в июне 2016 года - 117 сантиметров.

Морское мониторинговое агентство объяснило необычно высокий прилив штормом в Атлантике, который принес сильные ветры и дожди на север Италии.

Еще один необычно высокий прилив ожидается в Венеции в ночь на пятницу.

Напомним, в середине ноября прошлого года Венеция страдала вследствие самого высокого прилива за 50 лет. Уровень воды достигал 1,87 метра. В результате власти Италии решили ввести чрезвычайное положение в Венеции.