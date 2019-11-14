У Венеції оголосили надзвичайний стан

Влада Італії вирішила запровадити надзвичайний стан у Венеції після того, як місто зіткнулося з найбільшою за останні 50 років повінню.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на італійське агентство Ansa.

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав стихійне лихо "ударом по серці нашої країни".

Він повідомив, що уряд вирішив виділити 20 мільйонів євро на першому етапі ліквідації наслідків. Їх буде витрачено на найнагальніші потреби для підтримки міста і населення.

Понад 80% території міста, що є у списку світової спадщини ЮНЕСКО, опинилося під водою. "Висока вода", що досягла рівня 1,87 м, пошкодила базиліку святого Марка та завдала Венеції мільйонних збитків. Чимало музеїв залишалися зачиненими у четвер.

Уряд планує виділити компенсації постраждалим: приватним особам - 5 тисяч євро, підприємцям і магазинам – 20 тисяч євро. Після оцінки розміру збитків буде ухвалено рішення про подальші відшкодування.

Уряді Італії також планує пришвидшити роботу над проєктом MOSE, призначеним для захисту від повеней Венеції та інших населених пунктів на узбережжі Венеційської лагуни. Це система мобільних шлюзів, що дозволяють ізолювати лагуну від Адріатичного моря, коли приплив перевищує нормальний рівень в 1,1 м і може досягати 3 метрів.