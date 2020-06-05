Паризька поліція заборонила протести з огляду на ризики для здоров’я
Поліція Парижа заборонила дві заплановані на суботу акції протесту проти поліцейського насильства через коронавірусні обмеження, покликані зупинити поширення коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французьке видання Le Figaro.
Акції проти систематичного расизму та за справедливість у справах Джорджа Флойда та інших жертв жорстокості поліції мали відбутись біля Посольства США.
Префектура поліції парижа заявила, що такі акції протесту не можуть бути дозволені, оскільки заходи щодо захисту від коронавірусу "забороняють будь-яке зібрання у публічному просторі більш ніж 10 людей".
Поліція заявила, що окрім порушень громадського порядку ці мітинги можуть породжувати ризики для здоров'я.
Нагадаємо, 2 червня понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.
Демонстрація відбулася попри заборону поліції. За деякий час правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.
Детальніше читайте у статті: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США