Паризька поліція заборонила протести з огляду на ризики для здоров’я

Поліція Парижа заборонила дві заплановані на суботу акції протесту проти поліцейського насильства через коронавірусні обмеження, покликані зупинити поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на французьке видання Le Figaro.

Акції проти систематичного расизму та за справедливість у справах Джорджа Флойда та інших жертв жорстокості поліції мали відбутись біля Посольства США.

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Префектура поліції парижа заявила, що такі акції протесту не можуть бути дозволені, оскільки заходи щодо захисту від коронавірусу "забороняють будь-яке зібрання у публічному просторі більш ніж 10 людей".

Поліція заявила, що окрім порушень громадського порядку ці мітинги можуть породжувати ризики для здоров'я.

Нагадаємо, 2 червня понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.

Демонстрація відбулася попри заборону поліції. За деякий час правоохоронці застосували сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.

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