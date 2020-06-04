Швеція закликала протестувальників піти в онлайн на час пандемії

Уряд Швеції в четвер закликав своїх громадян протестувати онлайн після того, як тисячі людей вийшли на протест у Стокгольмі проти расизму та насильства в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT Nyheter.

Тисячі демонстрантів з плакатами протягом кількох годин мітингували на площі в центрі Стокгольма в середу в другій половині дня, щоб виявити підтримку протестам у США через смерть афроамериканця Джорджа Флойда.

Протест у Стокгольмі

Швеція заборонила публічні зібрання понад 50 людей у зв’язку з пандемією коронавірусу. Міністр внутрішніх справ Мікаель Дамберг заявив, що підтримує демократичне право на протест, але також нагадав про необхідність дотримуватися правил Агентства охорони здоров'я.

Дамберг вважає, що люди, які хочуть висловити свою підтримку боротьбі з расизмом, повинні робити це, але зараз їм слід триматися подалі від вулиць.

"Я закликаю кожного, хто хоче виступити проти расизму, використовувати замість цього цифрові медіа. В іншому випадку багато людей ризикують захворіти і померти. Ми повинні продовжувати дотримуватись рекомендацій органів охорони здоров'я", - заявив міністр.

Як відомо у США не стихають протести проти расизму і поліцейської жорстокості. В десятках міст запровадили комендантську годину, щоб зупинити пограбування і вандалізм.

Поліція в США застосувала гумові кулі і сльозогінний газ біля Білого дому, щоб очистити територію від демонстрантів, і дозволити президенту Дональду Трампу виступити з промовою.

Детальніше читайте у статті: "Почнеться мародерство – почнеться стрілянина": що відомо про масові протести у США