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У Парижі 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію, поліція застосувала сльозогінний газ

Середа, 3 червня 2020, 08:59

Понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.

Демонстранти зібралися біля будівлі суду, попри заборону поліції, яка заявила, що існують ризики соціальних заворушень і небезпеки для здоров'я від великих скупчень людей через пандемію коронавірусу.

За деякий час група протестувальників встановила барикади навколо проспекту де Кліші, де розташований суд, а також влаштувала кілька пожеж зі сміття. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів.

Масові демонстрації також відбулися у Ліоні, Марселі та Ліллі.

24-річний Траоре помер у машині, коли його везли в поліцейську дільницю після арешту через сварку в районі Валь-д'Уаз на північ від французької столиці. Його смерть спричинила тоді масові протести по всій країні.

Минулого тижня нові судові експертизи зняли відповідальність з жандармів за смерть Траоре.

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