У Парижі 20 тисяч людей вийшли на демонстрацію, поліція застосувала сльозогінний газ
Понад 20 тисяч людей зібралися у Парижі на демонстрацію, щоб вшанувати пам'ять темношкірого француза Адами Траоре, який загинув під час поліцейської операції 2016 року, яку деякі порівнюють зі смертю Джорджа Флойда в США.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Le Figaro.
Демонстранти зібралися біля будівлі суду, попри заборону поліції, яка заявила, що існують ризики соціальних заворушень і небезпеки для здоров'я від великих скупчень людей через пандемію коронавірусу.
👏🏾👏🏾Historic moment from Paris, 🇫🇷 #justicepouradama pic.twitter.com/i2XeD3yLb3— BM (@BadestMelanin) June 2, 2020
За деякий час група протестувальників встановила барикади навколо проспекту де Кліші, де розташований суд, а також влаштувала кілька пожеж зі сміття. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати демонстрантів.
Un immense feu allumé sous le périph #JusticepourAdama #BeaumontsurOise #JusticepourTheo #AdamaTraore #blacklivesmatter #GeorgeFloyd #BlackOutTuesday pic.twitter.com/FvRWWZfdjR— Thibault Izoret (@TIM_7375) June 2, 2020
Масові демонстрації також відбулися у Ліоні, Марселі та Ліллі.
24-річний Траоре помер у машині, коли його везли в поліцейську дільницю після арешту через сварку в районі Валь-д'Уаз на північ від французької столиці. Його смерть спричинила тоді масові протести по всій країні.
Минулого тижня нові судові експертизи зняли відповідальність з жандармів за смерть Траоре.