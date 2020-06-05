Парижская полиция запретила протесты из-за рисков для здоровья

Полиция Парижа запретила две запланированы на субботу акции протеста против полицейского насилия из-за коронавирусных ограничений, призванных остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французское издание Le Figaro.

Акции против систематического расизма и за справедливость в делах Джорджа Флойда и других жертв жестокости полиции должны были состояться возле Посольства США.

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Префектура полиции Парижа заявила, что такие акции протеста не могут быть разрешены, поскольку меры по защите от коронавируса "запрещают любое собрание в публичном пространстве более чем 10 человек".

Полиция заявила, что кроме нарушений общественного порядка эти митинги могут порождать риски для здоровья.

Напомним, 2 июня более 20 тысяч людей собрались в Париже на демонстрацию, чтобы почтить память темнокожего француза Адама Траоре, который погиб во время полицейской операции 2016 года, которую некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в США.

Демонстрация состоялась несмотря на запрет полиции. Через некоторое время правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.