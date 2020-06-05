Парижская полиция запретила протесты из-за рисков для здоровья
Полиция Парижа запретила две запланированы на субботу акции протеста против полицейского насилия из-за коронавирусных ограничений, призванных остановить распространение коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французское издание Le Figaro.
Акции против систематического расизма и за справедливость в делах Джорджа Флойда и других жертв жестокости полиции должны были состояться возле Посольства США.
Префектура полиции Парижа заявила, что такие акции протеста не могут быть разрешены, поскольку меры по защите от коронавируса "запрещают любое собрание в публичном пространстве более чем 10 человек".
Полиция заявила, что кроме нарушений общественного порядка эти митинги могут порождать риски для здоровья.
Напомним, 2 июня более 20 тысяч людей собрались в Париже на демонстрацию, чтобы почтить память темнокожего француза Адама Траоре, который погиб во время полицейской операции 2016 года, которую некоторые сравнивают со смертью Джорджа Флойда в США.
Демонстрация состоялась несмотря на запрет полиции. Через некоторое время правоохранители применили слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих.