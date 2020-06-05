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Ірландія прискорює вихід з карантину: кількість етапів зменшили до 4

П'ятниця, 5 червня 2020, 18:08

Ірландія прискорила вихід з карантину, скоротивши кількість етапів з п’яти до чотирьох.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Irish Times, про це сьогодні оголосив голова уряду Ірландії Лео Варадкар.

Наступні послаблення почнуться з понеділка, 8 червня: дозволять зустрічі з друзями – до 6 людей, та до 15 людей – надворі для спортивних ігор. У похоронах можуть взяти участь до 25 осіб.

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Можуть відновити роботу більшість магазинів (крім торгових центрів), але вони мають визначити часові слоти, зарезервовані для "груп ризику".

Стануть можливі подорожі на 20 та більше кілометрів від дому, але у межах свого графства. Досі дозволялося від’їздити від дому не більш ніж на 5 км.

Відкриваються бібліотеки та дитячі майданчики, але на останніх зможуть одночасно перебувати не більше 15 осіб.

Відновлюють тренування у залах професійні спортсмени.

Наступний етап запланований на 29 червня: відкриються ресторани, готелі та музеї, також релігійні заклади – із заходами безпеки.

З початку епідемії, в Ірландії зареєстрували 25 142 випадків коронавірусу, 1664 хворих померли. Останнім часом епідемія йде на спад: кількість "активних" випадків знизилася до близько 800, щоденний приріст нових хворих не перевищує 100.

25 травня в країні вперше з початку епідемії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу. Відтоді добова кількість померлих лише один раз перевищувала 10 осіб

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