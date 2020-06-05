Ірландія прискорює вихід з карантину: кількість етапів зменшили до 4

Ірландія прискорила вихід з карантину, скоротивши кількість етапів з п’яти до чотирьох.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Irish Times, про це сьогодні оголосив голова уряду Ірландії Лео Варадкар.

Наступні послаблення почнуться з понеділка, 8 червня: дозволять зустрічі з друзями – до 6 людей, та до 15 людей – надворі для спортивних ігор. У похоронах можуть взяти участь до 25 осіб.

Можуть відновити роботу більшість магазинів (крім торгових центрів), але вони мають визначити часові слоти, зарезервовані для "груп ризику".

Стануть можливі подорожі на 20 та більше кілометрів від дому, але у межах свого графства. Досі дозволялося від’їздити від дому не більш ніж на 5 км.

Відкриваються бібліотеки та дитячі майданчики, але на останніх зможуть одночасно перебувати не більше 15 осіб.

Відновлюють тренування у залах професійні спортсмени.

Наступний етап запланований на 29 червня: відкриються ресторани, готелі та музеї, також релігійні заклади – із заходами безпеки.

З початку епідемії, в Ірландії зареєстрували 25 142 випадків коронавірусу, 1664 хворих померли. Останнім часом епідемія йде на спад: кількість "активних" випадків знизилася до близько 800, щоденний приріст нових хворих не перевищує 100.

25 травня в країні вперше з початку епідемії не зафіксували жодної смерті від коронавірусу. Відтоді добова кількість померлих лише один раз перевищувала 10 осіб