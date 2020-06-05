Ирландия ускоряет выход из карантина: количество этапов уменьшили до 4

Ирландия ускорила выход из карантина, сократив количество этапов с пяти до четырех.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Irish Times, об этом сегодня объявил председатель правительства Ирландии Лео Варадкар.

Следующие ослабления - 2-й этап - начнутся с понедельника, 8 июня: разрешат встречи с друзьями - до 6 человек, и до 15 человек - на улице для спортивных игр. В похоронах могут принять участие до 25 человек.

Могут возобновить работу большинство магазинов (кроме торговых центров), но они должны определить временные слоты, зарезервированные для "групп риска".

Станут возможные путешествия на 20 и более километров от дома, но в пределах своего графства. До сих пор разрешалось уезжать от дома не больше чем на 5 км.

Открываются библиотеки и детские площадки, но на последних смогут одновременно находиться не более 15 человек.

Возобновляют тренировки в залах профессиональные спортсмены.

Следующий этап запланирован на 29 июня: откроются рестораны, музеи и, также религиозные учреждения - с мерами безопасности.

С начала эпидемии, в Ирландии зарегистрировали 25 142 случаев коронавируса, 1664 заболевших умерли. В последнее время эпидемия идет на спад: количество "активных" случаев снизилось до около 800, ежедневный прирост новых больных не превышает 100.

25 мая в стране впервые с начала эпидемии не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. С тех пор суточное количество умерших только один раз превышало 10 человек.