В Ірландії вперше за 2 місяці – жодної смерті від коронавірусу

В Ірландії вперше з 21 березня не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.

В Ірландії за минулу добу вперше з 21 березня не зареєстрували жодної нової смерті від COVID-19.

"Це важливий етап – перший день без нових смертей від коронавірусу з 21 березня. Це день надії. Ми переможемо", - заявив голова уряду Ірландії Лео Варадкар.

Significant milestone today. First day with no reported #CoVid19 deaths since March 21st. This is a day of hope. We will prevail.