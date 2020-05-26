В Ірландії вперше за 2 місяці – жодної смерті від коронавірусу

В Ірландії вперше з 21 березня не зареєстрували жодної нової смерті від коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Irish Times.

В Ірландії за минулу добу вперше з 21 березня не зареєстрували жодної нової смерті від COVID-19.

"Це важливий етап – перший день без нових смертей від коронавірусу з 21 березня. Це день надії. Ми переможемо", - заявив голова уряду Ірландії Лео Варадкар.

Significant milestone today. First day with no reported #CoVid19 deaths since March 21st. This is a day of hope. We will prevail. — Leo Varadkar (@LeoVaradkar) May 25, 2020

Водночас, у міністерстві охорони здоров’я не виключають, що згодом з регіонів надійде уточнена інформація, оскільки на вихідних часто стається затримка даних.

Кількість нових хворих зросла на 59 осіб, що є одним з найменших показників за останні 5 днів.

Міністр охорони здоров’я, водночас, застеріг людей від більш легковажного ставлення до ризику захворіти на тлі зменшення щоденної кількості нових хворих та померлих.

Ірландія зараз перебуває на першій з 5 стадій послаблення карантинних обмежень, яка почалася 18 травня.

Читайте також В Ісландії відкрили бари, ресторани і тренажерні зали

Наступний етап запланований на 8 червня. З цього дня людям дозволять зустрічатися та ходити в гості групами до 4 осіб; дозволять подорожі у радіусі 20 км від дому замість 5 км. Також планують дозволити візити до родичів у будинках для похилих людей та похорони за участі невеликого кола родичів.

На відміну від багатьох країн Європи, де вже дозволили роботу перукарень із заходами безпеки, Ірландія планує відкривати їх лише 20 липня, а садочки – з 29 червня для родин працівників критичної інфраструктури та з 20 липня для решти.

Водночас, лунає все більше закликів зробити це раніше, і прем’єр вже допускав відкриття дитсадків для усіх з кінця червня.

З початку епідемії, в країні зареєстрували 24 698 підтверджених хворих на коронавірус та 1 606 смертей.

Нагадаємо, вчора вперше з початку епідемії Польща не зареєструвала жодної нової смерті від коронавірусу.