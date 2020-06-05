Зеленський поговорив з Папою Римським і каже, що той опікується звільненням Марківа

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з Папою Римським Франциском та заявив, що понтифік опікується звільненням українського нацгвардійця Віталія Марківа, який засуджений в Італії до 24 років ув’язнення.

Про розмову прозвітували у пресслужбі офісу президента у п’ятницю, повідомляє "Європейська правда".

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"Його святість подякував президенту України за його спроби мирного врегулювання, а також відзначив, що опікується питанням звільнення українського військовослужбовця Віталія Марківа", - заявили у пресслужбі після розмови.

Відзначається, що спілкування Зеленського з Папою Франциском відбулося у розвиток діалогу, започаткованого під час офіційного візиту Зеленського до Ватикану на початку лютого.

Минулого року суд італійського міста Павія визнав винним нацгвардійця Віталія Марківа за звинуваченням у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Рокеллі на Донбасі у 2014 році. Марківа засудили до 24 років ув'язнення.

Епідемія коронавірусу призвела до блокування початку розгляду апеляційної скарги у суді другої інстанції в Мілані у справі Марківа. Адвокати прогнозують, що суд пройде восени.

У січні Верховна Рада звернулась до президента і парламенту Італії із закликом забезпечити прозорість, об’єктивність та неупередженість апеляційного провадження стосовно Марківа.

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